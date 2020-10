1 000 personnes au salon des auteurs chrétiens

Le troisième salon des auteurs chrétiens, c'était samedi 10 octobre à Tours. Un événement culturel organisé pour soutenir le secteur du livre et particulièrement la filière du livre chrétien. Plus de 1 000 personnes se sont rendues sur place. Reportage.

L'écrivain Michel Bernard a reçu le prix littéraire pour son 2e roman sur Jeanne d'Arc, Le Bon sens.

Dans cette édition, reportage au Potager en carrés à Chinon, avec Anne-Marie Nageleisen.

On serait plus de 17 millions en France à jardiner selon un sondage IFOP de 2015 et 38 % d'entre eux aurait un potager. Que faire en automne quand il fait gris et que le potager commence à perdre de sa vitalité et de ses couleurs estivales ?

Pour Anne-Marie Nageleisen, créatrice de la méthode du potager en carrés c'est une saison pleine de vie, dans les sols ! Pour comprendre ce qu'il s'y passe, direction son jardin, niché dans la campagne proche de Chinon.

Le potager en carré à Chinon est aussi un centre d'agro-écologie. Il mène des expérimentations sur le compost ou encore les vers de terre.