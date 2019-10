1 an du club Sprit of Mini - Ingrid Guérin

“Une Mini, un plaisir automobile qui mêle joie de vivre et mal au cul”.

C’est en ces termes qu’un journaliste du magazine Auto-Rétro évoquait le bonheur de rouler en Mini.

Alors que la petite bombe anglaise est devenu sexagénaire cette année, il a un an, à Dijon, une passionnée a fondé le club “Spirit of Mini”.

Et ce week end, le club fête son premier anniversaire par un rassemblement de Mini et une balade.

Et Ingrid Guérin, la passionnée en question, est à notre micro.