1 million pour les TPE

1 millions d'euros pour les TPE de la métropole : c'est une aide direct pour leurs investissements ou leur trésorerie. Une convention entre plusieurs partenaire a été signée mardi. Tours Métropole Val de Loire a mis en place un dispositif de demande 100% en ligne à retrouver sur www.tours-metropole.fr/fonds-aides-covid. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de Tours Métropole. Les TPE ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour monter leur dossier //

​L'Indre-et-Loire passe en zone renforcée samedi 17 octobre. Plusieurs nouvelles mesures seront appliquées :

à partir de samedi, les bars devront fermer à 22 heures sur l'ensemble du département. Dans les restaurants, un registre sera mise en place et une limitation sera appliquée : pas de plus de 6 personnes à table. Le sport est aussi impacté, dans la métropole uniqueme. Dans les dojos, gymnases et salles polyvalentes, il sera interdit de pratiquer des sports collectifs, sauf pour les mineurs, les athlètes de haut niveau et les professionnels.



Et dans cette édition, Marie-Pierre Cuvier, conseillère municipale à Tours, déléguée aux droits des femmes. Elle est aussi ambassadrice et marraine pour le soutien et la libération d'une chanteuse Kurde emprisonnée en Turquie. Nudem Durak, 32 ans est emprisonnée depuis 5 ans en Turquie. Accusée de complicité terroriste, l'artiste purge une peine de 19 ans de prison pour avoir chanté la lutte d'émancipation du peuple Kurde.