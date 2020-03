10 000 couturiers nordistes pour fabriquer des masques

Ces bénévoles ont répondu à l'appel ce week-end.

ET dès ce mardi 24 mars, ils vont recevoir chacun à domicile des kits avec du tissu, des cordons et un manuel de confection.

Ce projet s'intitule "Des masques en Nord".

Il est porté par le CHU de LIlle qui a validé le patron, l'entreprise nordiste textile Lemahieu qui fournit le textile technique et l'association de solidarité Le Souffle du Nord qui assure logistique et cooordination.

L'objectif est de fournir 60 000 masques lavables et réutilisables aux soignants de la métropole lilloise.

Et le projet cherche d'autres partenaires pour fournir du fil, des aiguilles et une aide au transport.

Pour plus d'informations, consultez le site : des-masques-en-nord.fr