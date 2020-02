10 ans de Xynthia : Louis Baquero, sauveteur plongeur, marqué à vie par cette intervention marquante

L'adjudant Louis Baquero est sauveteur-plongeur et pompier professionnel au service départemental de la Vendée depuis 2007. Il est intervenu avec ses collègues au moment où Xynthia balayait l’Aiguillon sur Mer et la Faute sur Mer. Malgré avoir été prévenu des vents violents dans la soirée du 27 février 2010, il ne s’attendait pas à faire face à une catastrophe de cette ampleur. Xynthia reste pour lui l’une des interventions les plus marquantes de sa carrière mais elle lui a encore une fois prouvé les liens infaillibles de solidarités et de fraternités qui unissent les pompiers. Nous sommes allés recueillir son témoignage à la veille des 10 ans de ce tragique évènement.