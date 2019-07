110 millions pour le Plan Ecole et une application qui ne manque pas d'air

> Un grand coup de jeune pour la moitié des écoles de Tours d'ici 2029. C'est le plan école, dévoilé par la municipalité hier. 110 millions d'euros, pour rénover ou reconstruire une trentaine de bâtiment.



> Une application, pour savoir où et quand faire du sport ou tout simplement sortir, sans respirer un air trop pollué. Son nom : Env'Air. Elle a été développée par l'association l'Espace du souffle, à Tours.



> La météo. Moins de soleil. Plus de nuages. Mais toujours des températures estivales. On fait le point à la fin de ce journal.