128 M€ pour rénover le campus Junia

Les trois écoles d'ingénieurs lilloises ISEN, ISA et HEI connaissent un vrai renouveau, avec une redéfinition de leur développement et un nouveau campus concentré dans le quartier Vauban de Lille qui accueillera à terme plus de 7000 étudiants.



A l'occasion du début des travaux Bld Vauban à Lille, Thierry Occre, le directeur de Junia, nous présente ce projet ambitieux, tant d'un d'un point de vue stratégique que pédagogique.