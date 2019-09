13 septembre 2019 - Le journal de la rédaction

Ils sont 900 en France... De nationalité anglaise ils occupent un poste de conseillers municipal. Que vont-ils devenir après le Brexit ? Nous avons rencontré l'une d'elle à Coulonges dans la Vienne.



On ira faire un tour du côté de Ligugé... pour visiter un lieu un peu particulier, on découvrira l'activité foisonnante des Usines Nouvelles.



On a rendez-vous en fin de journée avec le réseau régional de données sur l'eau. Etat des cours d'eau, des nappes, bilan pluviométrique, place au bulletin hydrologique.