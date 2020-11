200 personnes réunies dimanche à Tours pour un retour du culte

Devant la cathédrale Saint-Gatien à Tours hier, dimanche 15 novembre, 200 personnes étaient réunies pour demander le rétablissement du culte. Une manifestation qui s'est vite terminée, puisque après que la préfecture a demandé aux catholiques présents de cesser les prières. Reportage dans cette édition.

JEUNES EN ZONE RURALE

Moins de mobilité, peu d'accès à la culture, à des professionnels ou encore à des stages : les barrières sont nombreuses pour les jeunes qui habitent à la campagne. L'association Chemins d'avenirs accompagne et encourage ces jeunes dans leur orientation.

Et une jeune femme originaire d'Indre-et-Loire, Camille Légeret a décidé d'agir et travaille dans cette l'association.