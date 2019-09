20ème édition du Festival "Les Accroche-coeurs": Amour et maillot de bain

Le festival "Les Accroches-coeurs" a 20 ans et veut le faire savoir. Pour ce grand anniversaire, le slogan a été vite trouvé:

Quand on aime, on a toujours 20ans.

Jacques Humbert, programmateur de cet événement revendique une nouvelle édition qu'il veut encore plus folle que les précédentes.

Il dévoile (en partie, pour ne pas gâcher certaines surprises) la programmation de cette nouvelle édition.