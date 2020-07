21 skippers au départ de la Vendée Arctique demain au large des Sables d'Olonne

La première course Vendée Arctique s'élancera demain à 15h30, au large des Sables d'Olonne. Une course de 6 600km à laquelle participeront 21 skippers en vue de se préparer au Vendée Globe, dont le départ sera donné le 8 novembre. Et pour certains, c'est une étape nécessaire pour se qualifier pour le tour du monde.

Dans cet Invité régional, Baudouin de Wolbock reçoit Antoine Mermod, président de la classe IMOCA.