24h de Stan : une édition 2021 en ligne et à distance

"On a dû réimaginer les 24h de stan cette année, on va vers une version virtuelle grâce à une plateforme interactive"





Les 22 et 23 mai, les 24h de stan auront bien lieu mais à distance, sur une plateforme interactive en ligne. D’habitude, c’est une course de chars créée par les étudiants, autour de la place carrière à Nancy, qui dure 24h. Elle regroupe une quarantaine d’écoles. Pendant ces 24 heures, un village se met en place autour du circuit avec des stands de restauration, d'écoles, et des concerts. Chaque année, cet événement accueille 40.000 visiteurs et 5.000 étudiants. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas, à cause du covid. Une compétition organisée par le CEOM de l'Enseia, École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires Entretien avec Léa Humbert, présidente du comité organisateur et étudiante en école d’ingénieure.