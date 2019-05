250 Jeunes Dirigeants s'oxygènent au sommet de l'Aiguille du Midi !

Plusieurs dizaines d'experts locaux viendront apporter leurs témoignages, leurs analyses à propos de la gestion des risques en milieu naturel et l'innovation en entreprise. Parmi ces intervenants, le PGHM de Chamonix. Le lien est tout trouvé pour Emilie Puente, présidente de la section Mont-Blanc au CJD. "Ils viendront apporter le parallèle entre la gestion de leurs risques au quotidien, et ce que vivent les dirigeants au sein de leurs propres structures". Une prise de risque pas si différente.

L'IA, tendance ?

L'innovation et l'intelligence artificielle reviennent souvent dans les échanges des jeunes dirigeants d'entreprises. "C'est la tendance du moment" constate Emilie Puente. Des experts viendront répondre à leurs questions au Majestic.

ZERO DECHET

Un congrès de 2 jours qui puise son originalité dans l'organisation et la logistique, pour accueillir 250 jeunes dirigeants venus de tout Rhône-Alpes. "Les participants vont poser la voiture pendant 2 jours", explique la présidente de la section Mont-Blanc. Tout se fera à pied, du Majestic à l'Aiguille du Midi en téléphérique. Et surtout 2 jours durant lesquels l'empreinte écologique des 250 jeunes dirigeants sera réduite au maximum. "Très peu de déchets, et on évitera les contenants plastiques, le papier" promet Emilie Puente.

ECOLO ET CREATIF

Un état d'esprit écolo, que certains jeunes dirigeants ont déjà adopté, surtout dans les structures associatives, selon la responsable de l'organisation. Le recyclage, c'est la base, mais chacun doit faire preuve de créativité à l'égard de ses salariés. "Chacun fait un petit peu selon ses idées" conclut Emilie Puente.