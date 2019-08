29 morts sur les routes du Puy-de-Dôme en 2019, la plus mauvaise année depuis 10 ans.

La série noire continue dans le Puy-de-Dôme. Le département compte une 29ème victime de la route. Une jeune femme de 17 ans est morte vendredi soir à Saint-Genès-Champanelle. Vers 18h30 elle a perdu le contrôle de son cyclomoteur. Malgré son casque, les pompier et le Smur n'ont pas pu la réanimer.

Presque autant de morts qu'en 2018

29 morts sur les routes c'est presque autant que sur toute l'année 2018 où on comptait 33 décès. Des chiffres qui inquiètent les services de la Préfecture du Puy-de-Dôme à 5 mois de la fin de l'année. La vitesse est en cause dans la moitié des cas d'accidents mortels. L'alcool est impliqué dans 1/3 des cas. Sans oublier la recrudescence du téléphone au volant.

Trois nouveaux radars tourelles

Pour tenter de faire baisser la vitesse, 3 radars tourelles ont été installés en juillet à Saint-Ours-les-Roches, Maringue et Aubiat. 3 nouveaux radars tourelles seront installés à Clermont, Aubière et Jozerand ces jours-ci. Et un programme de remplacement des radars fixe est en cours sur le département.

Un radar tourelle déjà dégradé

Moins d'une semaine après son installation, le radar tourelle d'Aubiat a été partiellement dégradé. Des traits de peinture rouge le recouvrant en partie. La préfecture condamne ces agissements qui sont présentés comme un facteur aggravant de la mortalité routière.

« Les chiffres le montrent bien. En mettant en cause ces instruments qui apportent de la sécurité, on ne prend pas en compte l'intérêt général » souligne Anne-Gaëlle Baudoin-Cler, préfète du Puy-de-Dôme.