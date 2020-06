2nd tour des Municipales à Rochefort - Rémi Letrou

Dans le cadre de la campagne pour le second tour des Municipales à Rochefort, RCF Charente-Maritime donne la parole à Rémi Letrou, candidat tête de liste "100% Rochefort" soutenu par le Parti Socialiste, Place publique, Génération.s, le Parti Communiste Français et Europe Écologie-Les Verts qui a obtenu 21,57 % des suffrages au premier tour. Pour le second tour, sa liste a fusionné avec la liste centriste « Rochefort pour Tous ».