2nd tour des Municipales à Saintes - Pierre Dietz

Dans le cadre de la campagne pour le second tour des Municipales à Saintes, RCF Charente-Maritime donne la parole à Pierre Dietz, candidat divers gauche tête de liste "Saintes en confiance", qui a obtenu 17,6 % des suffrages au premier tour. Pour le second tour, une nouvelle liste issue de la fusion avec le centriste Pierre Maudoux (11,89%) et l'écologiste Renée Benchimol-Lauribe (9,34%) s'est constituée sous le nom de "Unis pour Saintes".