3 500 emplois détruits dans l'Economie Sociale et Solidaire dans les Pays de la Loire

L'ESS des Pays de la Loire a perdu 3500 emplois suite au 1er confinement.

3500 détruits sur 165 000 dans la région.

C'est ce qui ressort d'un premier état des lieux dressé par l'observatoire de l'ESS des Pays de la Loire, l'Economie Sociale et Solidaire.

Les pouvoirs publics ont tardé à aider ce secteur dont beaucoup d'établissements restent fermés aujourd'hui, notamment les structures culturelles, sportives ou du tourisme solidaire.

Antony Torzec a rencontré Karine Fenies Dupont, responsable de l'observatoire de l'économie sociale et solidaire porté par la CRESS, la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire