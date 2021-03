3 Questions à - 10 mars 2021 à 07:40 Bénédicte Robert, rectrice d’académie

A l’école Émile Roux et au collège Marguerite de Valois elle a rencontré et échangé avec les élèves, les enseignants, les familles et l’ensemble des acteurs engagés dans les actions et projets de la Cité éducative. Dans l’académie de Poitiers, la ville de Soyaux a rejoint Angoulême dans le cadre du label « Cité éducative ». Un label qui doit encourager l’éducation des jeunes des quartiers prioritaires âgés de 0 à 25 ans.