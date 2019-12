3 Questions à Jean-François Mathieu, proviseur lycée Rabelais, labellisé E3D

Le lycée Rabelais de Saint-Brieuc a reçu pour la première fois le label E3D (Etablissement en Démarche globale de Développement Durable).

Ce label, délivrée par l'académie de Rennes à 84 établisssements cette année, valorise les initiatives mis en place par les établissements en faveur du développement durable, sur 4 critères bien précis et 3 niveaux d'attribution : engagement (niveau 1), approfondissement (niveau 2) et déploiement (niveau 3).



Notre invité, Jean-François Mathieu, proviseur du Lycée Rabelais de Saint-Brieuc, nous explique la démarche qui l'a amené à obtenir ce label, et la signification de ce dernier pour son établissement.