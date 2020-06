3 urgences marquées par les élections municipales

Le premier est le très inquiétant taux d’abstention qui traduit un désintérêt pour le politique y compris dans un suffrage local où nous avons plus de proximité avec les candidats. Les chefs d’entreprise devront être l’un des piliers de retour à la confiance. Cela confirme notre intuition qu’il va être nécessaire de mettre en œuvre une urgence entrepreneuriale. Je suis convaincu que le rôle des dirigeants et entrepreneurs chrétiens qui doivent devenir ces leaders du bien commun que le monde attend. Nous devons tendre la main à tous les leaders de bonne volonté.

Les 2 autre urgences qui ressortent sont celles de l’écologie et de l’exclusion. La vague verte a le mérite de traduire une prise de conscience. Les verts sont cet aiguillon utile mais ils sont tentés par faire une photo figée sans prendre en compte les fondements anthropologiques concernant la place de l’homme cocréateur. Mais reconnaissons que l’urgence écologique est un sujet qu’il nous revient de nous approprier au cœur des modèles économiques entrepreneuriaux sans en faire une option réservée aux plus passionnés du sujet. Et les Eglises ont beaucoup à dire. L’encyclique Laudato Si n’a jamais été si actuelle. Le groupe que je dirige accompagne l’agriculture Bas Carbone. C’est une réalité qui s’est imposée depuis 18 mois.



Les inégalités grandissantes, y compris dans un pays protecteur comme la France, génèrent une fracture qu’il nous faudra combler si nous voulons éviter une rebellion du type des gilets jaunes puissance X. Il convient de rétablir la dignité. Or le travail concoure à cette dignité. Malheureusement, les difficultés économiques qui vont se traduire par plus de chômage vont augmenter les précarités. Et je ne parle pas des exclus du système pour qui voter n’est pas un sujet qui les effleure. L’inclusion des plus fragiles via le travail ne peut plus rester une option. Cette chronique était la dernière de la série dans l’espace Matinale. Nous rendons grâce pour cette collaboration. Et la rentrée de septembre s’annonce positive. RCF et les EDC très en phase sur le fait que la joie se partage ont décidé de poursuivre cette collaboration dans un autre cadre. Ce monde d’après celui de l’émission de Patrick Longchamp « L’écho des solutions ».

L’enjeu n’a pas été de savoir si nous avions envie de continuer à nous lever tôt le mardi matin ou si nous étions heureux de tenir cette chronique. Il nous a semblé logique tant à RCF qu’aux EDC de se régénérer en s’inscrivant dans le cadre d’une émission centrée sur les questions d’économie. Nous y porterons haut et fort les couleurs de l’économie du bien commun déployée par les EDC.