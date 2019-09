30 000 étudiants inscrits à l'université de Tours : un record !

>Plus de 30 000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée à l'université de Tours. Un record de fréquentation. Dans ce journal vous entendrez le président de l'université passer en revue les différents chantiers de cette année qui commence.



>Les commerçants s'unissent à la ville de Tours pour garder les rues propres. Une poignée d'entre eux ont signés une charte d'engagement citoyenne, qui vise à adopter des gestes simples mais efficaces pour que le centre ville reste un endroit accueillant.



>Ca se fraichit aujourd'hui en Indre et Loire. La journée sera tout de même très ensoleillée. On fait le point sur la météo en toute fin de journal.