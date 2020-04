« 30 à 40% de restaurants ne rouvriront pas après cette crise » Mickaël Pihours

Pas de surprise pour les restaurateurs, leurs commerces vont devoir rester fermés quelques semaines de plus.

Si le déconfinement se passe de la meilleure manière possible, ils pourraient reprendre leur activité sous conditions au mieux début juin.

Une situation catastrophique pour Mickaël Pihours, patron du restaurant étoilé « Le Gambetta » à Saumur, comme pour ses collègues.

Le restaurateur espère une reprise la plus rapide possible mais il craint aussi que ses clients soient refroidis par les mesures sanitaires qu'il va devoir mettre en place.