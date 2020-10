30 ans d'Allemagne réunifiée : les jumelages franco-allemand se rénovent

Alors que l’Allemagne unifiée célèbre samedi 3 octobre les 30 ans de ses retrouvailles,la question du couple franco-allemand est-elle toujours prioritaire ? De ce côté-ci du Rhin on a en tout cas conscience que les vieilles recettes ne suffisent plus pour séduire des germanistes de plus en plus rares. Il faut repenser les traditionnels jumelages en élargissant l’offre et ainsi attirer la jeunesse.. Et pas seulement. Quels pistes pour renouveler un lien initié en 1958 par De Gaulle et Adenauer. Christian Delattre du Comité de Jumelage Santes-Niedernberg a son idée…