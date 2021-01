300 agriculteurs à Tours mardi

Au sommaire :

- Les agriculteurs sont en colère et ont manifesté à Tours mardi à l'appel de plusieurs syndicats : FNSEA 37, JA 37 et la Fédération des associations viticoles. Un centaine de tracteurs ont bloqué les boulevards Béranger et Heurteloup vers 12h et près de 300 agriculteurs se sont rassemblés sur la place Jean Jaurès.



Globalement, les agriculteurs parlent d'un ras-le-bol des "sur réglementations" en France. Ce qui pénaliserait les agriculteurs français sur le marché européen, explique Sabri Derradji, attaché de presse de la FNSEA Centre-Val-de-Loire.

Et autre sujet qui revenait parmi les revendications des agriculteurs : les ZNT, les zones de non traitement, qui demande aux agriculteurs des distances minimales de non traitement entre leur champs et les habitations. Dans cette édition, Cedric Raguin, éleveur de porc à Draché.

- C'est un projet d'envergure à 450 millions d'euros : le Nouvel Hôpital Trousseau. Il va notamment regrouper les sites de Bretonneau et Trousseau, un nouvel hôpital pédiatrique et un pôle pour la psychiatrie. Une consultation publique est en ligne jusqu'au 7 février sur ce lien.

Credits : CHU de Tours