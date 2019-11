300 couples des équipes Notre-Dame se réunissent ce week-end à Angers

Près de 300 couples du grand ouest, appartenant au mouvement des équipes Notre-Dame, se réunissent ce week-end au parc des expositions à Angers. L'occasion de s'interesser à l'origine et à la spiritualité de ce mouvement proposant à des couples, qui se réunissent par petits groupes chaque mois, un chemin de foi fondé sur la prière et le dialogue conjugal, sous le regard bienveillant de Dieu.

Rencontre avec Véronique et Bruno Ripault, couple angevin, référents des équipes Notre-Dame pour les Pays-de-la-Loire.