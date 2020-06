A 32 ans, le danseur et chorégraphe Noé Soulier prend la tête du CNDC

Noé Soulier prendra les rênes du Centre national de danse contemporaine (CNDC) d’Angers, le 1er juillet 2020. Ce jeune danseur et chorégraphe de 32 ans succède à Robert Swinston, 70 ans. Alors que le CNDC fait l’objet de vives critiques sur sa ligne artistique, Noé Soulier entend "dépasser les clivages". "L'opposition entre danse conceptuelle et danse physique n'a plus lieu d'être aujourd'hui, personne dans ma génération ne se réclame de l'une ou de l'autre ! Au contraire, c'est important de marier les deux, de trouver une synthèse."