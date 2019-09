36ème édition des Journées du Patrimoine ce week-end

Sur les Pays de la Loire, 1300 événements sont à l'affiche sur le thème "Arts et divertissement.". L'occasion d'appréhender la culture de façon plus ludique et en prenant en compte le plaisir.

On en parle avec Nicole Phoyu Yedid, la directrice de la DRAC des Pays de la Loire, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Elle est au micro d'Antony Torzec.