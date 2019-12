3QA Agnès Marchand : la prise en charge des mineurs non accompagnés

Le nombre de mineurs non accompagnés continue de progresser en France. Ces demandeurs d'asile étaient près de 18 000 en 2018 selon la Protection judiciaire de la Jeunesse. A l'occasion de la journée internationale des migrants, on s'intéresse à leur accueil. Agnès Marchand, la vice présidente du département de Meurthe et Moselle en charge de l'enfance est l'invitée de RCF.