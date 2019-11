3QA Noël Lemonnier, la proposition pour le Tram du Grand Nancy

La Métropole du Grand Nancy doit rendre aujourd'hui ses observations à la commission d'enquête sur le futur tram. Ce projet cristalise les tensions et plus particulièrement le viaduc au dessus de Villers lès Nancy. Mais quelle alternative? Joël Lemonnier est un des représentant du collectif des associations de défense des usagers des transports et de l'envrionnement.