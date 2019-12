3QA Philippe Kowalski : lancement de la fondation du sport 54

La Meurthe et Moselle lance sa fondation du sport. C'est la deuxième en France après celle du Val d'Oise en région parisienne. Elle est placée sous l'égide de la Fondation du sport Français - Henri Sérandour. Philippe Kowalski, le président du comité départemental olympique et sportif de Meurthe et Moselle (CDOS 54) est l'invité de RCF.