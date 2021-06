48 heures BD à Saint Enimie les 4 et 5 juin 2021**

Vendredi 4 et samedi 05 juin, l'association Enimie Bd vous propose l'opération 48 heures BD.

48 Heures Bd a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre un toutpetit pan de cet univers infini au travers d'une sélection de 10 albums et mangas soigneusement choisis par les éditeurs participants à la manifestation, au prix incroyable de 2 euros.

Philippe Cogoluegnes est le président de l'association Enimie BD.





Propos recueillis par jca.

Rendez-vous à Sainte Enimie, en Lozère veNdredi 04 et samedi 05 pour cette opération 48 heures BD