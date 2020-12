53 % des français favorables à la vaccination

Au sommaire :

- 53 % des français seraient favorables à la vaccination contre le covid, selon une étude tourangelle. Laurent Maubisson, chercheur à l'IAE de Tours, l'institut d'administration des entreprises, travaille depuis longtemps sur le rapport des français aux vaccins. Et, avec ses élèves, il a lancé une étude sur nos liens avec celui proposé pour lutter contre le covid. Un peu plus de 1 000 personnes ont participé à cette étude. Décryptage avec Laurent Maubisson.

- Premier épisode ce matin d'une série gourmande, une série made in touraine sur RCF Touraine ! On va en quelque sorte faire un repas dans cette matinale jusqu'à jeudi 24 décembre dans la matinale.



Et on commence aujourd'hui avec la volaille ! RCF est allée se balader avec son micro chez Marielle et Daniel Pawula à Ferrière-Larçon depuis 20 ans.