59 000 € pour les poires tapées de Rivarennes

Au sommaire :

- 59 000 euros pour les poires tapées de Rivarennes. Le projet fait partie des 101 monuments sur la liste du Loto du patrimoine.

La fondation du patrimoine, emmenée par Stéphane Bern, va donc verser ce montant pour rénover un four du village. Cette aide de 59 000 € de la fondation s'ajoute aux 10 000 € d'aides publiques et de la participation de la maison de la poire tapées de Rivarennes. Au total, rénover ce four coûte 74 000 €.

A Rivarennes, il ne reste plus que 5 fours sur les quelque 35 au début du 20e siècle. Petit retour dans le temps avec Philippe Real, de la Maison de la poire tapée, association qui a porté le projet à la fondation du patrimoine.

- Comment se portaient les artisans de la région pendant ces six derniers mois 2020 ? 2 785 entreprises, exactement ont répondu au questionnaire de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat en novembre.