6 octobre : "il n'y a pas que la manifestation, mais ceux qui souhaitent manifester ont raison de le faire" Mgr Jacolin

La révision de la loi de bioéthique continue son examen devant les parlementaires. Vendredi dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le premier article de la loi, l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Depuis plusieurs semaines, l’épiscopat multiplie les prises de parole afin d’alerter sur le danger des ruptures éthiques de plus en plus fortes que va entrainer la révision de cette loi. Dans les Pays de la Loire, plusieurs évêques ont pris la parole comme l’évêque de Luçon, Mgr Jacolin, avec un texte, disponible sur internet depuis le 20 septembre dernier et mis à disposition de manière large dans toutes les paroisses vendéennes.