Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les chefs d'entreprise ? La confédération des petites et moyennes entreprises a mené une enquête sur le sujet et les résultats sont alarmants. 60% des entreprises du puy-de-dôme ont un endettement bancaire et un chiffre d'affaire en baisse. On en parle avec Jean-Philippe Paillon, président de la CPME 63.