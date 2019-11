70 ans après sa mort, un colloque honore le philosophe Maurice Blondel

“La science n’est bonne que dans l’ardeur de la charité” disait le philosophe Maurice Blondel. Un colloque intitulé "Une spiritualité pour demain" se tient à l'occasion des 70 ans de sa mort. Il aura lieu les vendredi 15 et samedi 16 novembre à la maison diocésaine d’Aix -en-Provence. Le colloque est organisé par l’association des Amis de Maurice Blondel, l’association des Philosophes chrétiens, et le Collège supérieur de Lyon, avec le soutien de l’Académie Catholique de France. Le colloque sera ouvert de 9h à 17h vendredi, et de 9h à 13h le samedi. Une grande soirée publique est également prévue le vendredi à partir de 18h30, en présence du philosophe Fabrice Hadjadj, directeur de l'Institut Philanthropos. L’entrée est libre.