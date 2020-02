700 jeunes étudiants chrétiens réunis à Strasbourg

J’intervenais à une table ronde avec Jean Pierre Denis rédacteur en chef de La Vie et Nicolas Chatain jeune HEC créateur de Prixm qui se donne comme vocation de redonner goût à la Bible. Le thème de nos échanges portait sur « Que bénir en notre temps ».

Nicolas nous invitait à prendre conscience que si l’Egypte nous a laissé des pyramides et la Grèce antique beaucoup de vestiges, Jésus nous a laissé la parole de Dieu, parole vivante qui doit inspirer nos vies.

Jean Pierre Denis qui a écrit le livre Un catholique s’est échappé a expliqué que pour lui comme pour les jeunes présents le temps était venu d’attester de sa foi et de bénir Dieu pour ce qu’il fait dans nos vies.



En ce qui me concerne, j’ai invité tous ces jeunes aux têtes bien remplies à ne pas chercher à être le meilleur mais à concourir à un monde meilleur. Ils m’ont questionné sur le leadership. Je leur ai dit que leur leadership sera de devenir ce qu’ils sont en se réjouissant de leurs nombreux talents et en souriant de leurs limites.

Cette nouvelle génération témoigne d’une certaine anxiété mais a une soif d’absolu et de radicalité. Elle veut changer le monde en contribuant à réduire les inégalités et en prenant en compte l’écologie.

Ces jeunes sont en quête de sens et ont besoin de vibrer pour mobiliser leurs énergies.



Et ces jeunes comment voient-ils l’entreprise ?

Nombreux sont ceux qui ont envie de créer leur entreprise. Ils ont envie d’être acteurs du monde. La bureaucratie de la haute fonction publique a beaucoup moins d’attrait pour eux.

Théophile jeune centralien est venu me demander des conseils pour savoir si il doit créer une société de Drones pour rendre des services dans le domaine de la défense. Il est passionné par la technologie mais s’interroge sur le sens de son action pour le bien commun.

Je pense que cela traduit les questionnements de cette génération. Je lui ai dit de prier et d’apprécier si sa paix intérieure devenait grandissante au fil de semaines.



Mais vous ne nous avez pas dit si nous devions être Influenceurs ou suiveurs

Pour conclure, je dis à nos auditeurs, soyons les deux.

Soyons les suiveurs serviteurs du Christ et soyons les influenceurs acteurs engagés dans notre monde qui a tant besoin d’espérance.