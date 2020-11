8 décembre : les Lyonnais disent "s'il te plaît Marie"

C’est une tradition depuis 1852. Chaque année le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, les Lyonnais remercient Marie. Des bougies scintillent sur les fenêtres des immeubles et illuminent la ville. Et si les Lyonnais sont reconnaissants à l’égard de la vierge Marie, c’est parce qu’elle les a épargnés d’une épidémie de peste il y a près de quatre siècles.

Un épisode de l’histoire lyonnaise qui revient comme un boomerang cette année en pleine épidémie de Covid-19. C’est justement ce contexte qui a encouragé le curé et des laïcs de de la paroisse Saint Pothin-Immaculée Conception a invoqué Marie en ne lui disant non pas "merci", cette fois ci, mais "s’il te plaît Marie". "On s’est dits que cette année le 8 décembre allait avoir une couleur particulière. On avait le désir de deamnder à Marie de nous réconforter, on avait aussi un désir d’unité et de communion autour de Marie", explique Gabrielle de Lavernée, qui fait partie de cette paroisse du 6ème arrondissement de Lyon.

UNE DÉMARCHE DESTINÉE AU PLUS GRAND NOMBRE, CROYANTS OU NON

Il est possible d’y participer en s’associant à la neuvaine proposée du 30 novembre au 8 décembre. Mais aussi en déposant un lumignon sur sa fenêtre le soir du 8 décembre en y joignant une intention. Dans un monde éprouvé par la crise, la figure de Marie nous invite à la confiance et à l’espérance. "Marie c’est vraiment celle qui rassemble, qui a une dimension proche des gens, une mère. Il y a un désir d’aller rejoindre ceux qui croient peu. On met une bougie pour les soignants, pour les malades", affirme le père Patrice Guerre, curé de la paroisse.

L’équipe de "s’il te plaît Marie" a bien l’intention d’illuminer comme jamais ! Elle propose sur son site un kit de communication pour les paroisses, diocèses, communautés qui souhaitent s’y associer. On y trouve également les textes de la neuvaine mais aussi la possibilité de déposer une intention et un lumignon virtuel.