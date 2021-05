8 mai 1945 : à la découverte des Jardins de la Paix

En cette veille du 8 mai et des commémorations de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazi en 1945, partons à la découverte des jardins de la paix ; des parcours créatifs et paysagers sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre et de la Seconde guerre mondiale de la Belgique au Grand Est, en passant par les Hauts-de-France.



Rencontre avec Gilbert Fillinger de l’Association Art et Jardins Hauts-de-France.