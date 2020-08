80 ans de la communauté de Taizé : "Il faut aider la nouvelle génération à comprendre l’Évangile", selon Frère Alois

La communauté de Taizé fête ses 80 ans, en 2020. Une année qui marque aussi le 15ème anniversaire de la mort de son fondateur, Frère Roger. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, il n’y aura pas de célébration particulière. Et ce n’est pas le seul problème auquel doit faire face cette communauté œcuménique, qui peine à attirer les jeunes cet été. Malgré l’attention portée à "leurs préoccupations actuelles, comme l’écologie ou la sauvegarde de la création", précise Frère Alois, le prieur et membre de la communauté de Taizé.

"Revoir quelle est la place de l’Église"

"Nous avons vu que les jeunes deviennent impatients, qu’ils souhaitent que l’on anticipe plus vite une idée", observe-t-il. Avec ou sans jeunes, ces nouvelles préoccupations sont de toute façon "fondamentales" pour la communauté, selon le Frère Alois, "pour qu’elle soit présente à notre époque", tout en préservant l’héritage du Frère Roger.

Pour faire face à "l’évolution du monde et de l’Église, poursuit Frère Alois, nous devons revoir qu’elle est la place de l’Église, et comment y vivre aujourd’hui dans nos sociétés qui comprennent de moins en moins nos traditions". Pour le prieur, "un fossé se creuse et pour tenter d’y remédier, il faut aider la nouvelle génération à comprendre l’Évangile, nos traditions".

Le rôle de la communauté œcuménique

Selon Frère Alois, les chrétiens ont, d’abord, un rôle de "réconciliation". Cette mission s’est développée "après la guerre, par Frère Roger, qui considérait qu’il fallait participer à la réconciliation des peuples", souligne le prieur. Après la réconciliation franco-allemande qui relève du "miracle", selon Frère Alois, "l’Europe s’est divisée par le rideau de fer, et pour Frère Roger et les frères à Taizé, c’était insoutenable". Pour la communauté, "il fallait donc traverser cette frontière, il ne fallait pas l’accepter, témoigne Frère Alois. Cela m’a fait croire qu’une frontière politique, aussi forte qu’elle soit, n’est pas immuable".