La catéchèse du diocèse de Liège se renouvelle et l’annonce au travers d’une capsule vidéo. Intitulée « La catéchèse fait peau neuve et bouge », elle vient d’être créée par le Service diocésain de la catéchèse du Vicariat « Annoncer l’évangile ». Objectif : adapter les pratiques de l’Église aux nouvelles conditions de notre époque. De nouvelles modalités seront mises en place. L'Abbé Olivier Windels, responsable diocésain de la catéchèse, nous parle de ce renouvellement et revient sur la mission des catéchèses.