Abus spirituels : en session les évêques planchent sur la juste place du prêtre

La session des évêques et des conseils épiscopaux de la province de rennes s’est tenue lundi et mardi par visioconférence. Ensemble et avec l’apport de 3 experts, ils ont continué leur travail de réflexion et de conversion pastorale sur la question de la distance à mettre entre les prêtres et leurs fidèles. Ni trop loin, ni trop près, afin d’éviter que des prêtres puissent se retrouver dans une situation de toute puissance qui serait propice à toutes sortes d’abus, qu’ils soient spirituels ou même sexuels.