Academy for Christian Art: des cours en ligne pour découvrir l'art chrétien

De la Nativité à la Vierge à l'enfant en passant par des représentations de la Cène ou de la Passion du Christ, face à des chefs d'œuvres chrétiens, il n'est pas toujours facile d’en comprendre le sens, la richesse. L’Academy for Christian Art propose une série de cours en ligne sur une plateforme destinée à découvrir toutes les facettes de l’art chrétien, son sens théologique et son contexte historique. On peut suivre les cours en français et en italien grâce à des spécialistes. "Ce qui est essentiel à nos yeux c’est de communiquer une passion pour tous ces trésors de l’art chrétien. On a envie d’entraîner les gens à se poser des questions. Il s’agit d’éveiller les gens à la théologie", explique l’historien François Bœspflug, qui est, avec son épouse Emanuela Fogliadini à l’origine de cette plateforme.

Des débats sur l'art chrétien

Les mosaïques, fresques, icônes, statues, peintures, gravures recèlent de détails utiles pour comprendre un chef d’oeuvre. Décrypter le regard du Christ dans l’art, découvrir l’évolution de la manière de peindre les crucifixions, s’interroger sur les représentations nombreuses du sacrifice d’Isaac dans l’art ou encore observer les différentes interprétations des tableaux représentant la conversion de Paul. L'Academy for Christian Art est une manière de plonger et découvrir les trésors de l’art chrétien d’attiser la curiosité mais aussi d’en débattre à l’issue du cours. "Tout a lieu par visioconférence et c’est suivi de débats entre gens curieux. Il faut avoir le goût de nourrir son cerveau à travers son œil", ajoute François Bœspflug.

Pour accéder aux cours, le budget va de 60 à 600 euros selon votre appétit pour l'art chrétiens. Plus d'informations sur leur site.