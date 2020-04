Déjà quant à son origine latine, il faut remonter au verbe apere, attacher, qui a eu pour participe passé aptus, qui a donné apte, et qui est à l’origine de ad-aptare, qui veut dire ajuster, où on retrouve la préposition ad, vers quelque chose, et aptus, donc apte, en fait ad-apter, s’adapter c’est « devenir apte à quelque chose », à une nouvelle situation en l’occurrence. Donc guère de surprise dans l’étymologie, mais en revanche un avenir important du mot, notamment dans le domaine médical. Le nom et le verbe qui entre dans notre langue au XVIe siècle se présente par exemple dans ce type d’usage: « l’adaptation de ma médecine à l’indisposition ». Le mot prendra aussi un sens abstrait, et on parlera de la convenance d’une idée, il aura aussi un sens social, s’avoir s’adapter à une situation. Et finalement en 1885, on évoque aussi l’adaptation d’un roman pour le théâtre, plus tard au XXe siècle pour le cinéma ou la télévision. S’adapter fut aussi un verbe à l’honneur pour évoquer l’évolution des animaux, des êtres humains s’adaptant entre autres aux conditions climatiques, l’ours est blanc au pôle nord maus brun en forêt, par exemple. Et aujourd’hui, l’homme s’adapte au confinement, mais attention on n’a pas envie de s’y adapter toute une vie. Ce qui me fait penser à un personnage truculent de Céline dans Voyage au bout de la nuit, qui expliquait qu’il était prêt à s’adapter à tout… Ça ne manquait pas de charme.

Eh bien il se tapait sur le sternum en s’exclamant : « Tenez, moi, regardez comme je m’adapte ! Que demain la terre se mette par exemple à tourner dans l’autre sens. Eh ben moi ? je m’adapterai, ! Et tout de suite encore ! Et savez-vous comment ? Je dormirai un bon coup de douze heures en plus et tout sera dit ! ». Eh bien aucune envie que la terre se mette à tourner en sens inverse, 12 h de plus de sommeil en plein confinement, ah non merci. En revanche, en plein confinement, un petit café, je sens que ce serait adapté, là dans cinq minutes…