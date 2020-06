Adapter son logement, un enjeu crucial pour mieux vieillir

« Bien se loger pour mieux vieillir », c’est le titre du dernier livre de Bruno Parmentier, l'ancien directeur de l’Ecole supérieure d’agricultures (Esa) d’Angers. Spécialiste des questions d’agriculture et d’alimentation, il est aussi le président de l'association Solidaires pour l'habitat (Soliha) en Maine-et-Loire. "Adapter son logement permet de rester chez soi dix à quinze ans de plus, et ça ne coûte pas si cher : les aides qui existent peuvent subventionner 50 à 80 % des travaux" assure-t-il.