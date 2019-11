Addict à la promo ou défenseur du juste prix ?

D’autres rapports mettent en évidence que ce géant paie une contribution fiscale bien inférieure aux commerces Français et qu’il ne serait pas champion du monde de la cause environnementale...

Pourtant, ce schéma fonctionne et se développe. La cause, c’est que les consommateurs plus que jamais sont dopés à la promotion. Souvenons-nous des incidents et des bagarres pour des offres alléchantes d'une crème à tartiner chocolatée...

Les prix varient tellement qu’il devient très compliqué d’estimer le juste prix du produit. Nous avons perdu la notion du prix de revient. L'évolution du modèle de consommation et de distribution conduit à la frustration des consommateurs. Notre société fabrique des frustrés car le désir d'achat augmente plus vite que le pouvoir d'achat.

Prenons le dernier I Phone vendu plus de 1200 €. Beaucoup en ont envie et peu peuvent se le payer !

Le budget alimentaire pourtant vitale pour une bonne santé baisse inéluctablement car nombreux sont ceux qui essaie de suivre ce rythme effréné de l'hyperconsommation afin de rester branchés !



Mais alors quoi faire pour mettre frein à cette frustration ?

Il nous faut remettre du bon sens et de l'éthique. Soyons des utopistes déterminés. L’émergence d’un nouveau modèle viendra des consommateurs. Il suffit que nous consommateurs mettions fin à la schizophrénie et posions des actes d'achats cohérents et plein de bon sens.

Deux exemples :

Nous voulons à juste titre des centres-villes dynamiques et commerçants. Et bien réalisons nos achats de Noël 2019 dans nos boutiques de centre-ville.

Nous voulons une agriculture de qualité, et bien privilégions des achats de produits de qualité et de saison qui rémunèrent justement l'agriculteur.



L'éthique ne doit pas être une option que l'on oublie quand accros à la promo, comme un drogué en manque, pour un prix attractif nous oublions trop vite les conditions de production mais aussi les volets sociaux et environnementaux.

Le citoyen pourtant attaché à ne pas faire travailler des enfants ne se pose plus cette question quand il se met en posture de consommateur en quête de promos !

Comme le drogué en manque, il en en oublie tout son environnement. Le consommateur son héroïne c’est le prix bas.

Les EDC ont planché sur cette notion du prix et rappelle que l'éthique doit être en permanence au cœur de nos décisions. Nous suggérons un juste prix qui prend en compte toutes les parties prenantes et qui respecte la dignité de chacune d’elle. Le juste prix doit également concilier impératif de rentabilité et devoir de justice.

Chers auditeurs, soyez forts et résistez à cette addiction au prix cassé. La tristesse passagère de rater une promotion exceptionnelle sera vite remplacée par la paix et la joie de poser des actes d'achats cohérents avec la vie bonne.

Les consommateurs doivent prendre conscience que leur pouvoir à changer le système est réel. Si un par un, nous passons du plus acheter au mieux acheter, les études de sociologie inviteront les experts du marketing à proposer moins de promotions et à mettre plus en avant le sens du juste prix.