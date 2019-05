L’addiction n’existe que depuis 1979. Une telle formule peut surprendre et laisserait croire qu’aucune dépendance à une substance ou à une activité n’existait dans les siècles passés. On se doute que la réponse est négative, c’est le mot bien sûr qui n’existait pas en langue française, puisqu’il s’agit en fait d’un mot anglais emprunté à la fin des années 1970, d’où le fait par exemple qu’il ne figure pas dans le Trésor de la langue française, dictionnaire du CNRS dont le volume consacré à la lettre A était déjà paru, en 1971.

Alors quelle histoire a ce mot désignant une relation de dépendance aux graves conséquences sur la santé ?

D’AUTANT PLUS QUE LE MOT ADDICTION A ÉTÉ REJOINT PAR DES MOTS DE MÊME RACINE : ADDICTIF, ADDICTOLOGUE, ET MÊME PAR EXEMPLE ADDICT...

Oui et avec ce dernier mot, addict, on sent bien qu’il sonne particulièrement anglais, la première fois qu’on le lit dans un texte français c’est 1985, et le voilà enregistré dans le Petit Robert de 1993. Il prend alors hélas souvent la place du mot français datant de 1909, pourtant très clair, le toxicodépendant. Ce dernier a évidemment ma totale préférence.

J’en profite pour dire que bien souvent la presse, pas RCF... est responsable de la diffusion des mots anglais comme si c’était plus valorisant, c’est en fait du pédantisme inconscient, tout comme quand on nous passe des extraits de films en anglais avec des dialogues auxquels on ne comprend rien, c’est presque méprisant...En revanche, quand l’anglicisme obéit aux règles de la morphologie française et de notre phonétique, ce qui n’est pas le cas d’addict, mais le cas d’addiction, de suffixation française, c’est un emprunt tout à fait admissible.

Surtout qu’en anglais le mot « addiction » vient bel et bien du latin « addictio », signifiant un avertissement, du verbe latin addicere : "considérer comme cause ou comme auteur de quelque chose". En fait le sens correspondant à au besoin compulsif d’une drogue date en anglais de 1906, étant lié à l’opium puis à la morphine, mais aussi, mais aussi au tabac.



STÉPHANIE : ET DEPUIS PEU, IL Y A AUSSI LES ADDICTOLOGUES...

Eh bien oui, des médecins qui essaient de donner aux toxicodépendants la possibilité de comprendre les mécanismes infernaux de dépendance dans lesquels ils se sont fait prendre, drogue, tabac ou autres activités. Parfois on use du mot de manière humoristique. Et par exemple mon épouse me conseille parfois de consulter un addictologue spécialisé dans la dicopathie. Mais j’ai beaucoup de chances, il n’y en a pas : je resterai donc dicodépendant...