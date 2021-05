Plongez au coeur de l'océan à la découverte des baleines, de leur diversité et de leur histoire avec les Hommes, c'est possible au Muséum d'Histoire naturelle à La Rochelle. De nombreux dispositifs surprenants, immersifs et ludiques pour tous les âges. Explications avec Adeline Aumont, directrice adjointe du Muséum et commissaire de l'exposition.