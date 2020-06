African artists for Development : vers une Afrique durable ?

Aujourd'hui je vais vous présenter African artists for Development créé en 2009 par Gervanne et Mathias Leridon, qui sont intimement persuadés que l'engagement d’artistes contemporains africains, en soutien à des projets de développement durable et l'un des meilleurs leviers de reconnaissance pour garantir et pour construire le futur durable du continent africain

AAD à pour objectif de générer du développement économique et sociétal durable on s'appuyant sur les artistes africains pour ramener de la beauté là où il n'y en a pas. Parmis les nombreux projet on peut évoquer par exemple avec le programme « réfugees on the Moov » qui reposent sur l'idée de faire de la danse un outil de méditation au sein d'une dizaine de camps de réfugiés en Afrique subsaharienne. Pour cela African artists for Development a fait appel à Fabrice don de Dieu Bwabulamutima, un artiste reconnu internationalement, et qui au travers d’ateliers apporte aux réfugiés un réel bien-être faisant ainsi levier pour réduire les violences inter et intracommunautaire, mais aussi de faire passer des messages de prévention. Une des autres actions menées par African artists for Development est le projet des belles bibliothèques qui lui a pour objectif de faire travailler des artistes et des designers afin de décorer les murs. Et créer le mobilier qui permettra à ceux et celles qui les fréquenteront de pouvoir lire et étudier dans un environnement qui donne l'envie de lire et d'étudier.

Selon Mathias Leridon le choix de l'Afrique est un choix qui est réfléchi et revendiqué, car la scène africaine et extrêmement riche et qu'elle permet à la fois d'agir en globalité sur l'ensemble du continent et de mettre en valeur le particularisme de chaque culture et permettre, par le biais de la culture, de rapprocher et réconcilier des peuples et des ethnies historiquement sont en conflit.

African artists for Development va dans un premier temps apporter les impulsions nécessaires à la fois le financement, et la maturation des projets artistiques ce qui permet dans un second temps l'improbable confrontation de mondes que tout oppose à savoir l'économique, l'humanitaire et l'art contemporain africain.