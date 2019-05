Du lundi au vendredi à 07h08, 08h08 et 19h58

Chaque jour ouvré, un agenda complet des manifestations religieuses, les messes et les événements des territoires de la manière suivante : - Lundi : territoire du Razès, Haute-Vallée et Lauragais - Mardi : territoire du Carcassonnais - Mercredi : territoire du Cabardès, Minervois et Alaric - Jeudi : territoire du Narbonnais et littoral - Vendredi : Lézignanais et Corbières.